Взрыв в Виннице: что могло детонировать на территории детсада

Фото: след от взрыва (mvs.gov.ua)

Правоохранители взялись расследовать сегодняшний взрыв на территории детского сада в Виннице. Полицейские установили, что могло взорваться на территории детсада.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел.

Сотрудники полиции и взрывотехники осмотрели место происшествия и остатки неизвестного предмета, который взорвался рядом с детьми. Предварительно, на территории детсада детонировала самодельная петарда.

Медики осмотрели детей, которые пострадали от взрыва. В госпитализации пострадавшие дети не нуждались.

"После проведения всех необходимых процессуальных действий полицией будет предоставлена правовая квалификация происшествия", - добавили в МВД.

Напомним, сегодня днем на территории детского сада №7 в Виннице произошел взрыв неизвестного предмета. В результате взрыва трое детей получили ожоги.

Также РБК-Украина писало, что в Днепропетровской области в результате взрыва запала от ручной гранаты пострадали два ребенка. Правоохранители возбудили уголовное дело.