UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Нікополь знову під ударом: семеро людей поранено, серед них - півторарічна дитина (фото)

15:30 06.04.2026 Пн
2 хв
Нікополь пережив два удари за один день
aimg Олена Чупровська
Фото: Нікополь атакували двічі: FPV-дрони та артилерія обстріляли місто (t.me/dnipropetrovskaODA)

Ворог двічі вдарив по Нікополю - спочатку FPV-дронами, потім з артилерії. Загалом постраждали семеро мешканців міста, зокрема 1,5-річна дівчинка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу у Telegram.

Внаслідок двох атак у місті є поранені та пошкоджені будівлі.

Удар дронами: постраждали четверо жінок

Від FPV-дронів постраждали четверо жінок. Двох госпіталізували:

  • 62-річна - у важкому стані;
  • 33-річна - у стані середньої тяжкості.

Жінки 39 і 49 років лікуватимуться амбулаторно.

Фото: наслідки атаки на Нікополь 6 квітня (t.me/dnipropetrovskaODA)

Через удар у місті пошкоджені багатоповерхівка та аптека. Також згоріла автівка.

Артилерійський обстріл: постраждала дитина

Пізніше місто обстріляли з артилерії. Серед поранених - дівчинка віком лише півтора року. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості та перевезли до медзакладу в Дніпрі.

Двоє чоловіків - 66 і 72 роки - отримали поранення і лікуватимуться амбулаторно.

Від обстрілу пошкоджені кілька приватних будинків і багатоквартирних будівель.

Як повідомляло РБК-Україна, напередодні - 4 квітня - росіяни вдарили FPV-дронами по ринку в Нікополі. Загинули п'ятеро людей, ще 22 отримали поранення.

Тим часом, паралельно з фізичними атаками ворог веде й інформаційну війну проти міста. Зокрема, росіяни розповсюджують у Нікополі листівки із закликами готуватися до окупації та погрозами про "форсування Дніпра".

Місцева влада назвала це фейком, спрямованим на залякування мешканців.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НікопольАтака дронів