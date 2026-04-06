Война в Украине

Никополь снова под ударом: семь человек ранены, среди них - полуторагодовалый ребенок (фото)

15:30 06.04.2026 Пн
2 мин
Никополь пережил два удара за один день
aimg Елена Чупровская
Фото: Никополь атаковали дважды: FPV-дроны и артиллерия обстреляли город

Враг дважды ударил по Никополю - сначала FPV-дронами, затем из артиллерии. Всего пострадали семь жителей города, в том числе 1,5-летняя девочка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Днепропетровской ОГА Александра Ганжу в Telegram.



В результате двух атак в городе есть раненые и повреждены здания.

Удар дронами: пострадали четверо женщин

От FPV-дронов пострадали четверо женщин. Двух госпитализировали:

  • 62-летняя - в тяжелом состоянии;
  • 33-летняя - в состоянии средней тяжести.

Женщины 39 и 49 лет будут лечиться амбулаторно.

Фото: последствия атаки на Никополь 6 апреля (t.me/dnipropetrovskaODA)

Из-за удара в городе повреждены многоэтажка и аптека. Также сгорела машина.

Артиллерийский обстрел: пострадал ребенок

Позже город обстреляли из артиллерии. Среди раненых - девочка в возрасте всего полтора года. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести и перевезли в медучреждение в Днепре.

Двое мужчин - 66 и 72 года - получили ранения и будут лечиться амбулаторно.

От обстрела повреждены несколько частных домов и многоквартирных зданий.

Как сообщало РБК-Украина, накануне - 4 апреля - россияне ударили FPV-дронами по рынку в Никополе. Погибли пять человек, еще 22 получили ранения.

Между тем, параллельно с физическими атаками враг ведет и информационную войну против города. В частности, россияне распространяют в Никополе листовки с призывами готовиться к оккупации и угрозами о "форсировании Днепра".

Местные власти назвали это фейком, направленным на запугивание жителей.

