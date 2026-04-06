Никополь снова под ударом: семь человек ранены, среди них - полуторагодовалый ребенок (фото)

В результате двух атак в городе есть раненые и повреждены здания.

Удар дронами: пострадали четверо женщин

От FPV-дронов пострадали четверо женщин. Двух госпитализировали:

62-летняя - в тяжелом состоянии;

33-летняя - в состоянии средней тяжести.

Женщины 39 и 49 лет будут лечиться амбулаторно.

Фото: последствия атаки на Никополь 6 апреля (t.me/dnipropetrovskaODA)

Из-за удара в городе повреждены многоэтажка и аптека. Также сгорела машина.

Артиллерийский обстрел: пострадал ребенок

Позже город обстреляли из артиллерии. Среди раненых - девочка в возрасте всего полтора года. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести и перевезли в медучреждение в Днепре.

Двое мужчин - 66 и 72 года - получили ранения и будут лечиться амбулаторно.

От обстрела повреждены несколько частных домов и многоквартирных зданий.