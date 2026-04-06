Никополь снова под ударом: семь человек ранены, среди них - полуторагодовалый ребенок (фото)
Враг дважды ударил по Никополю - сначала FPV-дронами, затем из артиллерии. Всего пострадали семь жителей города, в том числе 1,5-летняя девочка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Днепропетровской ОГА Александра Ганжу в Telegram.
В результате двух атак в городе есть раненые и повреждены здания.
Удар дронами: пострадали четверо женщин
От FPV-дронов пострадали четверо женщин. Двух госпитализировали:
- 62-летняя - в тяжелом состоянии;
- 33-летняя - в состоянии средней тяжести.
Женщины 39 и 49 лет будут лечиться амбулаторно.
Фото: последствия атаки на Никополь 6 апреля (t.me/dnipropetrovskaODA)
Из-за удара в городе повреждены многоэтажка и аптека. Также сгорела машина.
Артиллерийский обстрел: пострадал ребенок
Позже город обстреляли из артиллерии. Среди раненых - девочка в возрасте всего полтора года. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести и перевезли в медучреждение в Днепре.
Двое мужчин - 66 и 72 года - получили ранения и будут лечиться амбулаторно.
От обстрела повреждены несколько частных домов и многоквартирных зданий.
Как сообщало РБК-Украина, накануне - 4 апреля - россияне ударили FPV-дронами по рынку в Никополе. Погибли пять человек, еще 22 получили ранения.
Между тем, параллельно с физическими атаками враг ведет и информационную войну против города. В частности, россияне распространяют в Никополе листовки с призывами готовиться к оккупации и угрозами о "форсировании Днепра".
Местные власти назвали это фейком, направленным на запугивание жителей.