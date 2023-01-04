Нікополь знову під обстрілом важкої артилерії: є постраждалі

Фото: Нікополь знову потерпає від ворожих артилерійських обстрілів (GettyImage)

Вдруге за день російські окупанти обстріляли Нікополь і Нікопольский район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка.