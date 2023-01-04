ua ru
Ср, 04 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Никополь снова под обстрелом тяжелой артиллерии: есть пострадавшие

Новина українською →
Украина, Среда 04 января 2023 17:05
Никополь снова под обстрелом тяжелой артиллерии: есть пострадавшие Фото: Никополь снова страдает от вражеских артиллерийских обстрелов (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Второй раз за день российские оккупанты обстреляли Никополь и Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.

"Попали из тяжелой артиллерии по Никополю. Предварительно ранили одного человека. Это 64-летний мужчина. Он в больнице - с тяжелыми поражениями грудной клетки", - уточняет глава ОВА.

Кроме того, вражеские снаряды привели к возгоранию частного дома, однако пожар уже ликвидирован. До 20 домов разрушено.

Последствия атаки еще уточняются.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что российские оккупационные войска устроили очередной обстрел Никопольской территориальной общины в Днепропетровской области, ударив ночью, 4 января, по жилым кварталам райцентра из тяжелой артиллерии.

Ранее сообщалось, что российские захватчики обстреляли в ночь на 3 января Никополь и Покровскую общину Днепропетровской области из РСЗО "Ураган" и тяжелой артиллерии.

А перед этим, ночью 2 января, оккупанты трижды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, применяя "Грады" и ствольную артиллерию. В первый день нового года войска РФ повредили в Никополе более десятка домов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область
NEWS
Буданов прогнозирует большое контрнаступление ВСУ в марте: бои будут самыми жаркими
Буданов прогнозирует большое контрнаступление ВСУ в марте: бои будут самыми жаркими
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет