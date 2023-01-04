Никополь снова под обстрелом тяжелой артиллерии: есть пострадавшие
Второй раз за день российские оккупанты обстреляли Никополь и Никопольский район Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.
"Попали из тяжелой артиллерии по Никополю. Предварительно ранили одного человека. Это 64-летний мужчина. Он в больнице - с тяжелыми поражениями грудной клетки", - уточняет глава ОВА.
Кроме того, вражеские снаряды привели к возгоранию частного дома, однако пожар уже ликвидирован. До 20 домов разрушено.
Последствия атаки еще уточняются.
Сегодня РБК-Украина сообщало, что российские оккупационные войска устроили очередной обстрел Никопольской территориальной общины в Днепропетровской области, ударив ночью, 4 января, по жилым кварталам райцентра из тяжелой артиллерии.
Ранее сообщалось, что российские захватчики обстреляли в ночь на 3 января Никополь и Покровскую общину Днепропетровской области из РСЗО "Ураган" и тяжелой артиллерии.
А перед этим, ночью 2 января, оккупанты трижды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, применяя "Грады" и ствольную артиллерию. В первый день нового года войска РФ повредили в Никополе более десятка домов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.