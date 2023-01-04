Никополь снова под обстрелом тяжелой артиллерии: есть пострадавшие

Фото: Никополь снова страдает от вражеских артиллерийских обстрелов (GettyImage)

Второй раз за день российские оккупанты обстреляли Никополь и Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.