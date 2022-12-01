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"Ніколи не просили про переговори": Лавров зробив нову цинічну заяву

Фото: глава МЗС Росії Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Росії заявили, що нібито ніколи не просили Україну розпочати мирні переговори щодо закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на брифінгу.

Він назвав смішними та неприємними заяви про те, що Росія постійно просить про переговори з Україною з метою зібрати додаткові сили.

"Ніколи ні про які переговори ми не просили. Але завжди говорили, що якщо хтось має інтерес до переговорного рішення, ми готові вислухати", - сказав він.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов заявляв, що Росія вимагає від України переговорів та здачі державних інтересів, але переломний момент уже настав.

Крім того, 29 листопада речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що мирні переговори з Україною неможливі, оскільки цьому нібито "заважає українська позиція".

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Російська ФедераціяЛавров