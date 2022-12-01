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"Никогда не просили о переговорах": Лавров сделал новое циничное заявление

Фото: глава МИД России Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В России заявили, что якобы никогда не просили Украину начать мирные переговоры по окончанию войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова на брифинге.

Он назвал смешными и неприятными заявления о том, что Россия постоянно просит о переговорах с Украиною с целью собрать дополнительные сили.

"Никогда ни о каких переговорах мы не просили. Но всегда говорили, что если кто-то имеет интерес к переговорному решению, мы готовы выслушать", - сказал он.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Россия требует от Украины переговоров и сдачи государственных интересов, но переломный момент уже наступил.

Кроме того, 29 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мирные переговоры с Украиной невозможны, поскольку этому якобы "мешает украинская позиция".

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Российская ФедерацияЛавров