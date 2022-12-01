"Никогда не просили о переговорах": Лавров сделал новое циничное заявление

В России заявили, что якобы никогда не просили Украину начать мирные переговоры по окончанию войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова на брифинге.

Он назвал смешными и неприятными заявления о том, что Россия постоянно просит о переговорах с Украиною с целью собрать дополнительные сили.

"Никогда ни о каких переговорах мы не просили. Но всегда говорили, что если кто-то имеет интерес к переговорному решению, мы готовы выслушать", - сказал он.