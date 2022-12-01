"Ніколи не просили про переговори": Лавров зробив нову цинічну заяву

У Росії заявили, що нібито ніколи не просили Україну розпочати мирні переговори щодо закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на брифінгу.

Він назвав смішними та неприємними заяви про те, що Росія постійно просить про переговори з Україною з метою зібрати додаткові сили.

"Ніколи ні про які переговори ми не просили. Але завжди говорили, що якщо хтось має інтерес до переговорного рішення, ми готові вислухати", - сказав він.