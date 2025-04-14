"Ніколи не планувалося": Україна відреагувала на турецький "анонс" переговорів щодо моря

Україна не знає про ніяку "зустріч" у Туреччині для переговорів з Росією щодо питань перемир'я в Чорному морі наступного тижня, про яке раніше писала турецька преса. Такий саміт не планувався.

Про це заявив міністр закордонних справ України Георгій Тихий у коментарі РБК-Україна .

"Це щось турецькі ЗМІ придумали, зустрічі у форматі Україна - Росія там не буде і ніколи не планувалося", - сказав дипломат у розмові з виданням.

Так представник зовнішньо-політичного відомства України спростував дані CNN Turk щодо начебто планування зустрічі між делегаціями від Києва та Москви у період 15-16 квітня в Командуванні військово-морських сил в Анкарі, де нібито сторони збиралися обговорити "перемир'я" в акваторії Чорного моря.

Примітно, що в повідомленні про такий "анонс" CNN Turk посилалося на джерела в Міністерстві національної оборони Туреччини.

У Туреччині уточнили "анонс" про переговори щодо Чорного моря

Варто зауважити, що після публікації CNN Turk у неділю пізніше з'явилося інше повідомлення турецьких медіа, у якому був уточнений "анонс" переговорів щодо Чорного моря 15-16 квітня. Причому тепер - без згадки про участь України.

Так, турецька щоденна газета Hürriyet написала про нараду з безпеки в Чорному морі від Міністерства національної оборони Туреччини, у які начебто братимуть участь також іноземні країни.

"Офіційні особи Міністерства національної оборони (МНБО) обговорять, як можна зберегти мир у Чорному морі, якщо Російська Федерація та Україна досягнуть угоди про припинення вогню, - написала турецька газета.

Також Hürriyet наводить заяву Міноборони Туреччини про те, що відбудеться нарада "щодо кроків у разі припинення вогню в Чорному морі".

"Згідно з повідомленням відомства, 15-16 квітня в штабі командування Військово-морських сил відбудеться нарада з питань безпеки Чорного моря після можливого припинення вогню між Російською Федерацією та Україною", - йдеться в публікації.

Крім того, зазначають турецькі ЗМІ, на зустрічі, яка відбудеться за "участю військових представників іноземних держав", обговорюватиметься "морський вимір військових планів, які можна зробити для підтримки миру в Чорному морі".

Як саме країни братимуть участь у такому саміті - турецьке видання не уточнює.

Питання щодо перемир'я між Україною та РФ

Варто зазначити, що Україна та РФ наразі не ведуть прямих переговорів щодо завершення війни. Посередником у переговорному процесі є США.

Раніше під час своєї розмови президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін погодилися на енергетичне перемир'я. Воно передбачає припинення ударів по енергетичній інфраструктурі сторін.

Пізніше на зустрічах у Саудівській Аравії команди України і США, а також окремо США і Росія обговорювали безпеку у Чорному морі. Це передбачало забезпечення безпеки цивільного судноплавства.

Україна погодилася на обговорені з США домовленості, але РФ висуває вимоги. Хоч Москва і стверджує, що дотримується енергетичного перемир'я, у березні армія РФ атакувала енергетичні об’єкти в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Херсонській областях. При цьому Росія звинувачує Україну у порушенні перемир'я.

6 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ уникає припинення вогню, щоб атакувати українські міста з моря.

Детальніше про перемир'я та що про нього кажуть Україна, США і Росія - читайте в в окремому матеріалі РБК-Україна.