"Никогда не планировалось": Украина отреагировала на турецкий "анонс" переговоров по морю

Украина не знает ни о какой "встрече" в Турции для переговоров с Россией по вопросам перемирия в Черном море на следующей неделе, о которой ранее писала турецкая пресса. Такой саммит не планировался.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Георгий Тихий в комментарии РБК-Украина .

"Это что-то турецкие СМИ придумали, встречи в формате Украина - Россия там не будет и никогда не планировалось", - сказал дипломат в разговоре с изданием.

Так представитель внешнеполитического ведомства Украины опроверг данные CNN Turk о якобы планировании встречи между делегациями от Киева и Москвы в период 15-16 апреля в Командовании военно-морских сил в Анкаре, где якобы стороны собирались обсудить "перемирие" в акватории Черного моря.

Примечательно, что в сообщении о таком "анонсе" CNN Turk ссылалось на источники в Министерстве национальной обороны Турции

В Турции уточнили "анонс" о переговорах по Черному морю

Стоит заметить, что после публикации CNN Turk в воскресенье позже появилось другое сообщение турецких медиа, в котором был уточнен "анонс" переговоров по Черному морю 15-16 апреля. Причем теперь - без упоминания об участии Украины.

Так, турецкая ежедневная газета Hürriyet написала о совещании по безопасности в Черном море от Министерства национальной обороны Турции, в котором якобы будут участвовать также иностранные страны.

"Официальные лица Министерства национальной обороны (МНБО) обсудят, как можно сохранить мир в Черном море, если Российская Федерация и Украина достигнут соглашения о прекращении огня, - написала турецкая газета.

Также Hürriyet приводит заявление Минобороны Турции о том, что состоится совещание "относительно шагов в случае прекращения огня в Черном море".

"Согласно сообщению ведомства, 15-16 апреля в штабе командования Военно-морских сил состоится совещание по вопросам безопасности Черного моря после возможного прекращения огня между Российской Федерацией и Украиной", - говорится в публикации.

Кроме того, отмечают турецкие СМИ, на встрече, которая состоится при "участии военных представителей иностранных государств", будет обсуждаться "морское измерение военных планов, которые можно сделать для поддержания мира в Черном море".

Как именно страны будут участвовать в таком саммите - турецкое издание не уточняет.

Вопрос о перемирии между Украиной и РФ

Стоит отметить, что Украина и РФ пока не ведут прямых переговоров по завершению войны. Посредником в переговорном процессе являются США.

Ранее во время своего разговора президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин согласились на энергетическое перемирие. Оно предусматривает прекращение ударов по энергетической инфраструктуре сторон.

Позже на встречах в Саудовской Аравии команды Украины и США, а также отдельно США и Россия обсуждали безопасность в Черном море. Это предусматривало обеспечение безопасности гражданского судоходства.

Украина согласилась на обсужденные с США договоренности, но РФ выдвигает требования. Хотя Москва и утверждает, что придерживается энергетического перемирия, в марте армия РФ атаковала энергетические объекты в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях. При этом Россия обвиняет Украину в нарушении перемирия.

6 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ избегает прекращения огня, чтобы атаковать украинские города с моря.

Подробнее о перемирии и что о нем говорят Украина, США и Россия - читайте в в отдельном материале РБК-Украина.