Росія уникає припинення вогню, щоб атакувати українські міста з моря, - Зеленський

Кремль спотворює дипломатію і затягує процес безумовного припинення вогню. У такий спосіб Росія хоче залишити собі можливість бити з акваторії Чорного моря по Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення.

Президент зазначив, що у російській атаці 6 квітня були ракети, які запустили з акваторії Чорного моря, і західним партнерам України про це добро відомо.

"Партнери знають, які це були судна та з якої частини моря відбувся цей запуск. Це одна з причин, чому Росія спотворює дипломатію, чому Росія не йде на безумовне припинення вогню - вони хочуть залишити собі можливість бити з акваторії моря по наших містах, по наших портах", - підкреслив Зеленський.

Глава держави наголосив, що припинення вогню на морі має забезпечити не лише вільне судноплавство й постачання продовольства морем. Воно передусім про загальну безпеку й про наближення миру. Однак, російському диктатору Володимиру Путіну, за словами Зеленського, мир не потрібен.

"Путін не хоче закінчувати війну - він шукає, як залишити собі можливості розпалити війну в будь-який момент із ще більшою силою. Саме тому й надалі незмінно потрібні всі форми тиску на Росію: посилення наших спроможностей захищатися, збереження санкцій і така дипломатія, така розмова з Москвою, яка не залишить їм жодної можливості вбивати", - додав український президент.

Зеленський також додав, що Україна очікує США і всієї Європи на відмову Путіна від безумовного припинення вогню.

Масована атака 6 квітня

Сьогодні вночі Російська Федерація знову завдала масштабного обстрілу по території України. Росіяни застосували ударні дрони типу "Шахед", ракети "Калібр", балістичні та крилаті ракети.

Під ворожою атакою опинились Київ та область, Суми, Миколаїв та Харківська та Кіровоградська області.

За даними Повітряних сил, Росія випустила по Україні 23 ракети та понад сотню дронів.