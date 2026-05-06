Обставини справи та вербування

Як повідомило видання, Роман Лавринович є одним із трьох чоловіків, яких звинувачують у нападі на нерухомість та автомобіль, пов'язані із сером Кіром. Він разом із Петром Починком та Станіславом Карпюком заперечує всі звинувачення.

За версією слідства, Лавринович здійснив підпали після того, як його завербував онлайн російськомовний користувач Telegram "El Money".

За виконання завдань чоловікові пообіцяли грошову винагороду.

Допит у поліції

Під час допиту, Лавринович неодноразово заперечував свою обізнаність про британського прем'єр-міністра.

Він також відкинув наявність образ на уряд.

"Я просто хочу запитати вас про нашого прем'єр-міністра. Ви знаєте, хто це?", - запитав детектив.

"Ні", - відповів Лавринович.

Фото: Роман Лавринович - один із трьох чоловіків, яких звинувачують у нападі на майно Кіра Стармера (bbc.com)

Пізніше підсудний розповів поліцейським, що діяв через фінансову скруту та погрози з боку вербувальника.

"Він сказав, що як тільки це буде зроблено, то заплатить мені, і я йому довіряв. Мені потрібні були гроші. Однак він мені не заплатив", - зазначив він.

Двоє інших фігурантів справи, Карпюк та Починок, не давали жодних коментарів під час допитів у поліції.

Судовий розгляд у цій справі наразі триває.