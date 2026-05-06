Українець, обвинувачений у підпалах нерухомості прем'єра Британії Кіра Стармера, під час допиту заявив, що ніколи не чув про політика.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Як повідомило видання, Роман Лавринович є одним із трьох чоловіків, яких звинувачують у нападі на нерухомість та автомобіль, пов'язані із сером Кіром. Він разом із Петром Починком та Станіславом Карпюком заперечує всі звинувачення.
За версією слідства, Лавринович здійснив підпали після того, як його завербував онлайн російськомовний користувач Telegram "El Money".
За виконання завдань чоловікові пообіцяли грошову винагороду.
Під час допиту, Лавринович неодноразово заперечував свою обізнаність про британського прем'єр-міністра.
Він також відкинув наявність образ на уряд.
"Я просто хочу запитати вас про нашого прем'єр-міністра. Ви знаєте, хто це?", - запитав детектив.
"Ні", - відповів Лавринович.
Пізніше підсудний розповів поліцейським, що діяв через фінансову скруту та погрози з боку вербувальника.
"Він сказав, що як тільки це буде зроблено, то заплатить мені, і я йому довіряв. Мені потрібні були гроші. Однак він мені не заплатив", - зазначив він.
Двоє інших фігурантів справи, Карпюк та Починок, не давали жодних коментарів під час допитів у поліції.
Судовий розгляд у цій справі наразі триває.
Нагадаємо, що в період з 1 квітня по 13 травня 2025 року було здійснено атаки на майно та автомобіль, пов'язані з Кіром Стармером.
Зокрема, 8 травня 2025 року в Кентіш-Тауні знайшли палаючою автівку, яка раніше належала прем'єру, а через кілька днів виявили пожежу біля входу до його будинку.
За даними слідства, подібні атаки можуть бути частиною ширшої кампанії з дестабілізації, до якої причетні російські мережі. Країна-агресор активно використовує вербувальників для залучення іноземців та мігрантів до диверсій і бойових дій.
Також Велика Британія запровадила санкції проти 35 осіб і організацій, причетних до вербування мігрантів для участі у війні Росії проти України та виробництва безпілотників.
Крім того, Росія розширює мережу вербування іноземців. Зокрема, громадян близько 40 країн Африки активно заохочують до участі у війні проти України.