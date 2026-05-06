Никогда не слышал о Стармере: украинец рассказал о поджогах недвижимости премьера Британии

Украинец, обвиняемый в поджогах недвижимости премьера Британии Кира Стармера, во время допроса заявил, что никогда не слышал о политике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Как сообщило издание, Роман Лавринович является одним из трех мужчин, которых обвиняют в нападении на недвижимость и автомобиль, связанные с сэром Киром. Он вместе с Петром Починко и Станиславом Карпюком отрицает все обвинения.
По версии следствия, Лавринович совершил поджоги после того, как его завербовал онлайн русскоязычный пользователь Telegram "El Money".
За выполнение заданий мужчине пообещали денежное вознаграждение.
Во время допроса, Лавринович неоднократно отрицал свою осведомленность о британском премьер-министре.
Он также отверг наличие обид на правительство.
"Я просто хочу спросить вас о нашем премьер-министре. Вы знаете, кто это?", - спросил детектив.
"Нет", - ответил Лавринович.
Позже подсудимый рассказал полицейским, что действовал из-за финансовых трудностей и угроз со стороны вербовщика.
"Он сказал, что как только это будет сделано, то заплатит мне, и я ему доверял. Мне нужны были деньги. Однако он мне не заплатил", - отметил он.
Двое других фигурантов дела, Карпюк и Починок, не давали никаких комментариев во время допросов в полиции.
Судебное разбирательство по этому делу пока продолжается.
Напомним, что в период с 1 апреля по 13 мая 2025 года были осуществлены атаки на имущество и автомобиль, связанные с Киром Стармером.
В частности, 8 мая 2025 года в Кентиш-Тауне нашли горящей машину, которая ранее принадлежала премьеру, а через несколько дней обнаружили пожар у входа в его дом.
По данным следствия, подобные атаки могут быть частью более широкой кампании по дестабилизации, к которой причастны российские сети. Страна-агрессор активно использует вербовщиков для привлечения иностранцев и мигрантов к диверсиям и боевым действиям.
Также Великобритания ввела санкции против 35 человек и организаций, причастных к вербовке мигрантов для участия в войне России против Украины и производства беспилотников.
Кроме того, Россия расширяет сеть вербовки иностранцев. В частности, граждан около 40 стран Африки активно поощряют к участию в войне против Украины.