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В Николаевской области выявили более 10 новых случаев COVID-19

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Всего в области 161 зараженный коронавирусом

В Николаевской области подтвердили 12 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации в Facebook.

Сообщается, что общее количество инфицированных в области выросло до 161 человека, из них 40 - медицинские работники:

  • Николаев - 11 человек;
  • Южноукраинск - 22;
  • Первомайск - 5 человек;
  • Арбузинский район - 5 человек;
  • Вознесенск и Вознесенский район - 41 человек;
  • Домановский район - 53 человека;
  • Новоодесский район - 19 человек;
  • Николаевский район - 1 человек;
  • Казанковский район - 1 человек;
  • Врадиевский район - 2 человека;
  • Снигиревский район - 1 человек.

Также отмечается, что выздоровели от коронавируса 6 жителей области, 3 пациентов - умерли.

Отметим, в Украине зафиксировали уменьшение количества новых заболеваний коронавирусом. За прошлые сутки подтвердили 502 новых заражения, что на 48 меньше, чем днем ранее. Также зафиксировали 9 новых смертей от COVID-19. Общее количество жертв выросло до 288 человек.

Также РБК-Украина писало, что в Ровенской области после вспышки коронавируса закрыли на карантин село Познань. На въезде в село круглосуточно дежурят спасатели, полицейские, медики и пограничники.

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