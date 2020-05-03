В Николаевской области выявили более 10 новых случаев COVID-19

В Николаевской области подтвердили 12 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации в Facebook.

Сообщается, что общее количество инфицированных в области выросло до 161 человека, из них 40 - медицинские работники:

Николаев - 11 человек;

Южноукраинск - 22;

Первомайск - 5 человек;

Арбузинский район - 5 человек;

Вознесенск и Вознесенский район - 41 человек;

Домановский район - 53 человека;

Новоодесский район - 19 человек;

Николаевский район - 1 человек;

Казанковский район - 1 человек;

Врадиевский район - 2 человека;

Снигиревский район - 1 человек.

Также отмечается, что выздоровели от коронавируса 6 жителей области, 3 пациентов - умерли.

Отметим, в Украине зафиксировали уменьшение количества новых заболеваний коронавирусом. За прошлые сутки подтвердили 502 новых заражения, что на 48 меньше, чем днем ранее. Также зафиксировали 9 новых смертей от COVID-19. Общее количество жертв выросло до 288 человек.

Также РБК-Украина писало, что в Ровенской области после вспышки коронавируса закрыли на карантин село Познань. На въезде в село круглосуточно дежурят спасатели, полицейские, медики и пограничники.