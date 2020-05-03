В Миколаївській області виявили понад 10 нових випадків COVID-19

Всього в області 161 заражений коронавірусом
У Миколаївській області підтвердили 12 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомили в Миколаївської обласної державної адміністрації в Facebook.
Повідомляється, що загальна кількість інфікованих в області зросло до 161 особи, з них 40 - медичні працівники:
Також зазначається, що одужали від коронавіруса 6 мешканців області, 3 пацієнтів - померли.
Відзначимо, в Україні зафіксували зменшення кількості нових захворювань коронавірусом. За минулу добу підтвердили 502 нових зараження, що на 48 менше, ніж днем раніше. Також зафіксували 9 нових смертей від COVID-19. Загальна кількість жертв зросла до 288 осіб.
Також РБК-Україна писало, що в Рівненській області після спалаху коронавіруса закрили на карантин село Познань. На в'їзді в село цілодобово чергують рятувальники, поліцейські, медики та прикордонники.