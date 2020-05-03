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В Миколаївській області виявили понад 10 нових випадків COVID-19

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Всього в області 161 заражений коронавірусом

У Миколаївській області підтвердили 12 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомили в Миколаївської обласної державної адміністрації в Facebook.

Повідомляється, що загальна кількість інфікованих в області зросло до 161 особи, з них 40 - медичні працівники:

  • Миколаїв - 11 осіб;
  • Южноукраїнськ - 22;
  • Первомайськ - 5 осіб;
  • Арбузинського район - 5 осіб;
  • Вознесенськ і Вознесенський район - 41 особа;
  • Доманівський район - 53 особи;
  • Новоодеський район - 19 осіб;
  • Миколаївський район - 1 людина;
  • Казанківський район - 1 людина;
  • Врадіївський район - 2 людини;
  • Снігурівський район - 1 людина

Також зазначається, що одужали від коронавіруса 6 мешканців області, 3 пацієнтів - померли.

Відзначимо, в Україні зафіксували зменшення кількості нових захворювань коронавірусом. За минулу добу підтвердили 502 нових зараження, що на 48 менше, ніж днем раніше. Також зафіксували 9 нових смертей від COVID-19. Загальна кількість жертв зросла до 288 осіб.

Також РБК-Україна писало, що в Рівненській області після спалаху коронавіруса закрили на карантин село Познань. На в'їзді в село цілодобово чергують рятувальники, поліцейські, медики та прикордонники.

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