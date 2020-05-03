В Украине зафиксировали спад заболеваемости COVID-19: список областей

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Наибольшее количество заболеваний выявлено в Черновицкой области

В Украине лидером по количеству заболеваний коронавирусом является Черновицкая область и Киев, где выявлено уже более 1,5 тысяч случаев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центра общественного здоровья'я.

Всего за минувшие сутки было зафиксировано 502 новых заболевания, что на 48 меньше, чем днем ранее.

"Если говорить про последние сутки, то наибольшее количество случаев зарегистрировано в Одесской области - 80, Черновицкой - 73 и Тернопольской области - 45", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего по областям представлены такие данные:

Винницкая обл. - 435 (146 выздоровели);

Волынская обл. - 324 (64 выздоровели);

Днепропетровская обл. - 448 (64 выздоровели);

Донецкая обл. - 70 (12 выздоровели);

Житомирская обл. - 423 (23 выздоровели);

Закарпатская обл. - 508 (53 выздоровели);

Запорожская обл. - 275 (79 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. - 965 (86 выздоровели);

Киев - 1 511 (80 выздоровели);

Киевская обл. - 784 (82 выздоровели);

Кировоградская обл. - 397 (121 выздоровел);

Львовская обл. - 473 (95 выздоровели);

Луганская обл. - 37 (7 выздоровели);

Николаевская обл. - 149 (6 выздоровели);

Одесская обл. - 409 (17 поправились);

Полтавская обл. - 222 (23 выздоровели);

Ровенская обл. - 726 (78 выздоровели);

Сумская обл. - 110 (62 выздоровели);

Тернопольская обл. - 868 (127 выздоровели);

Харьковская обл. - 348 (36 выздоровели);

Херсонская обл. - 136 (52 выздоровели);

Хмельницкая обл. - 115 (27 выздоровели);

Черкасская обл. - 308 (63 выздоровели);

Черновицкая обл. - 1818 (138 выздоровели);

Черниговская обл. - 54 (6 выздоровели).

Напомним, в двух областях за сутки не выявили новых случаев коронавируса - Донецкая и Луганская области.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине за сутки от коронавируса умерли 9 человек. Общее количество летальных случаев - 288.