В Украине за сутки подтвердили 502 новых случая COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Число зараженных приближается к 12 тысячам

В Украине за сутки зафиксировали 502 новых случая вируса COVID-19, а общее число зараженных приближается к 12 тысячам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные РНБО.

Так, общее число зараженных составило 11 913 человек. При этом в сравнении с предыдущим днем число новых случаев пошло на спад - за минувшие сутки было выявлено 550 новых случаев.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Одесской (80), Черновицкой (73) и Тернопольской области (45).

Отметим, в мире число зараженных коронавирусом по состоянию на утро 3 мая приближается к 3,5 миллионам человек. Так, умерли от COVID-19 уже почти 245 тыс. человек во всем мире. Больше всего смертей, более 67 тыс., зафиксировано в США.

Также РБК-Украина писало, что Всемирная организация здравоохранения продлила действие глобального режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса.

Кроме этого, глава ВОЗ сообщил, что пандемия коронавируса далека от завершения. При этом он обратил внимание, что в европейских странах ослабевают ограничения в связи со снижением числа новых случаев COVID-19.

Напомним, в Украине карантин продлится до 11 мая, после чего начнется постепенное ослабление ограничений. По словам главы Минздрава Максима Степанова, карантин помог избежать пика заболеваемости коронавирусом.