В Николаевской области возле участка задержали вооруженных людей

Вблизи одного из избирательных участков в Николаевской области полиция задержала группу вооруженных лиц, которые утверждают, что пришли проголосовать на внеочередных выборах в Раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Как сообщается, около 09:05 полиция получила сообщение о подозрительных лицах, находящихся вблизи участковой избирательной комиссии. Прибыв на место происшествия правоохранители обнаружили и изъяли у одного из парней пистолет, предварительно стартовый.

Отмечается, что часть задержанных утверждает, что якобы пришли проголосовать на внеочередных парламентских выборах. Кроме того, другая часть молодых людей заявила, что они прибыли для охраны избирательного штаба одного из кандидатов, который находится рядом с УИК.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. На месте работает следственно-оперативная группа и спецподразделение патрульной полиции.

Напомним, что в день внеочередных выборов в Верховную раду, 21 июля 2019 года, Национальная гвардия Украины приступила к усиленной охране ядерных объектов, судов и посольств. Также нацгвардейцы обеспечивают охрану общественного порядка в день выборов.

РБК-Украина писало, что в Донецкой области члены участковой избирательной комиссии пытались сфальсифицировать результаты внеочередных парламентских выборов. Члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов по итогам результатов волеизъявления. Нарушение зафиксировано на участковой избирательной комиссии №624 в городе Бахмут.