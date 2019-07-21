У Миколаївській області біля дільниці затримали озброєних людей

Поблизу однієї з виборчих дільниць у Миколаївській області поліція затримала групу озброєних осіб, які стверджують, що прийшли проголосувати на позачергових виборах в Раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Як повідомляється, близько 09:05 поліція отримала повідомлення про підозрілих осіб, які перебувають поблизу дільничної виборчої комісії. Прибувши на місце події правоохоронці виявили та вилучили в одного з молодиків пістолет, попередньо стартовий.

Зазначається, що частина затриманих стверджує, що нібито прийшли проголосувати на позачергових парламентських виборах. Крім того, інша частина молодиків заявила, що вони прибули для охорони виборчого штабу одного з кандидатів, який знаходиться поруч з ДВК.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події. На місці працює слідчо-оперативна група та спецпідрозділ патрульної поліції.

Нагадаємо, що в день позачергових виборів до Верховної ради, 21 липня 2019, Національна гвардія України приступила до посиленої охорони ядерних об'єктів, судів та посольств. Також нацгвардійці забезпечують охорону громадського порядку в день виборів.

РБК-Україна писало, що в Донецькій області члени дільничної виборчої комісії намагалися сфальсифікувати результати позачергових парламентських виборів. Члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів за підсумками результатів волевиявлення. Порушення зафіксоване на дільничній виборчій комісії №624 у місті Бахмут.