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В Николаевской области столкнулись маршрутка и грузовик, есть пострадавшие

Новости » Происшествия     23.02.2020 - 09:51
В Николаевской области столкнулись маршрутка и грузовик, есть пострадавшие
Иллюстративное фото (УНИАН)

В момент аварии в салоне маршрутки находились 12 пассажиров

В Николаевской области вечером 22 февраля на автодороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и маршрутки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранителей, около 18:30 произошло столкновение грузовика DAF с цистерной и маршрутного микроавтобуса, которые двигались во встречном направлении. В микроавтобусе находились 12 пассажиров и водитель.

Отмечается, что в результате аварии пострадало 8 пассажиров, а также водители грузовика и микроавтобуса. Пострадавших с различными телесными повреждениями доставили в больницу Николаева.

Правоохранители квалифицировали произошедшее по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта. Причины и обстоятельства инцидента сейчас устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что на севере американского штата Калифорния перевернулся автобус. В результате аварии погибли 3 пассажира, еще 18 пострадали. ДТП привела к значительным перебоям с движением на автомагистрали.

Также РБК-Украина писало, что на автодороге Киев-Одесса в результате ДТП с автобусом пострадали почти 20 человек. Авария произошла с участием рейсового автобуса "Одесса-Киев" и грузовика Volvo. В автобусе на момент аварии находились 39 пассажиров и двое водителей.

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