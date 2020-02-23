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В Калифорнии перевернулся автобус, есть жертвы

Новости » В мире     23.02.2020 - 06:21
В Калифорнии перевернулся автобус, есть жертвы
Иллюстративное фото (twitter.com/NorthCountyFire)

В результате аварии три пассажира скончались, 18 человек пострадали

На севере американского штата Калифорния, вблизи населенного пункта Фолбрук, перевернулся автобус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление местной пожарной службы в Twitter

В результате аваории три пассажира погибли, 18 человек пострадали и попали в больницы. Всего в момент происшествия в автобусе находился 21 человек.

"Мы с сожалением сообщаем, что три человека погибли на месте", - говорится в сообщении пожарной службы.

Отмечается, что ДТП привело к значительным перебоям с движением на автомагистрали.

Напомним, в канадском Монреале из-за сильного снегопада на шоссе №15 столкнулись 200 автомобилей. В результате масштабного ДТП два человека погибли и 90 получили ранения.

Ранее на трассе Киев-Одесса в ДТП с автобусом пострадали почти 20 человек. Авария произошла с участием рейсового автобуса Одесса-Киев с фурой Volvo.

Также РБК-Украина писало, что на автомагистрали в американском штате Пенсильвания произошла авария с участием туристического автобуса, грузовиков и легкового автомобиля. В результате аварии пять человек погибли, около 60 пострадали. Их доставили в больницу.

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