ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Миколаївській області зіткнулися маршрутка та вантажівка, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     23.02.2020 - 09:51
У Миколаївській області зіткнулися маршрутка та вантажівка, є постраждалі
Ілюстративне фото (УНІАН)

В момент аварії в салоні маршрутки перебували 12 пасажирів

У Миколаївській області ввечері 22 лютого на автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки та маршрутки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву поліцію.

За даними правоохоронців, близько 18:30 сталося зіткнення вантажівки DAF з цистерною та маршрутного мікроавтобусу, що рухалися у зустрічному напрямку. У мікроавтобусі перебували 12 пасажирів та водій.

Зазначається, що в результаті аварії постраждало 8 пасажирів, а також водії вантажівки та мікроавтобуса. Постраждалих з різними тілесними ушкодженнями доправили в лікарню Миколаєва.

Правоохоронці кваліфікували подію за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Причини та обставини інциденту наразі встановлюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на півночі американського штату Каліфорнія перекинувся автобус. В результаті аварії загинули 3 пасажири, ще 18 постраждали. ДТП призвела до значних перебоїв з рухом на автомагістралі.

Також РБК-Україна писало, що на автодорозі Київ-Одеса внаслідок ДТП з автобусом постраждали майже 20 осіб. Аварія сталася за участю рейсового автобуса "Одеса-Київ" та вантажівки Volvo. В автобусі на момент аварії перебувало 39 пасажирів та двоє водіїв.

У Києві автомобіль BMW в'їхав у зупинку з людьми У Вінниці внаслідок ДТП з автобусом постраждали четверо людей
Новини України ДТПНиколаевская область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся