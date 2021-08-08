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В Николаевской области спасатели уничтожили 406 артснарядов

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Николаевская область, Воскресенье 08 августа 2021 07:14
В Николаевской области спасатели уничтожили 406 артснарядов Фото: в Николаевской области уничтожили 406 артснарядов (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Николаевской области спасатели уничтожили 406 артснарядов. Взрывоопасные находки были обнаружены при техническом обследовании территории в Первомайском районе пгт. Врадиевка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"6 августа, путем контролируемого подрыва, пиротехнической группой аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожено 406 артснарядов", - говорится в сообщении.

В течение 3-6 августа пиротехники обследовали 7,4 га местности и изъяли 396 артснарядов калибром 45 мм и 10 - калибра 76 мм.

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области в поселке нашли 500 снарядов времен прошлых войн.

Также возле курортного поселка в Одесской области в море нашли затонувшее судно со снарядами.

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