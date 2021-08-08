В Николаевской области спасатели уничтожили 406 артснарядов
Фото: в Николаевской области уничтожили 406 артснарядов (dsns.gov.ua)
В Николаевской области спасатели уничтожили 406 артснарядов. Взрывоопасные находки были обнаружены при техническом обследовании территории в Первомайском районе пгт. Врадиевка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
"6 августа, путем контролируемого подрыва, пиротехнической группой аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожено 406 артснарядов", - говорится в сообщении.
В течение 3-6 августа пиротехники обследовали 7,4 га местности и изъяли 396 артснарядов калибром 45 мм и 10 - калибра 76 мм.