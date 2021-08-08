ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Миколаївській області рятувальники знищили 406 артснарядів

Новость на русском →
Миколаївська область, Неділя 08 серпня 2021 07:14
У Миколаївській області рятувальники знищили 406 артснарядів Фото: у Миколаївській області знищили 406 артснарядів (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Миколаївській області рятувальники знищили 406 артснарядів. Вибухонебезпечні знахідки були виявлені при технічному обстеженні території в Первомайському районі смт. Врадіївка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"6 серпня, шляхом контрольованого підриву, піротехнічною групою аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України в Миколаївській області знищено 406 артснарядів", - йдеться в повідомленні.

Протягом 3-6 серпня піротехніки обстежили 7,4 га місцевості та вилучили 396 артснарядів калібром 45 мм та 10 - калібру 76 мм.

Раніше ми повідомляли, що у Миколаївській області в селищі знайшли 500 снарядів часів минулих воєн.

Також біля курортного селища в Одеській області в морі знайшли затонуле судно зі снарядами.

Читайте РБК-Україна в Google News
спасатели
NEWS
УАФ підтвердила призначення Реброва новим тренером збірної України з футболу
УАФ підтвердила призначення Реброва новим тренером збірної України з футболу
DAILY
Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація