В Николаевской области в поселке нашли 500 снарядов времен прошлых войн
Фото: в Николаевской области уничтожили 500 снарядов (dsns.gov.ua)
В Николаевской области в Первомайском районе пгт Врадиевка провели плановое техническое обследование территории. За три дня там обнаружили почти 500 снарядов времен прошлых войн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
В течение 27-30 июля пиротехники обследовали 5,8 га местности и изъяли 493 артснаряда калибром 45 мм, 9 калибром 85 мм взрывоопасных предметов. На следующей неделе работы будут продолжены.
30 июля, путем контролируемого подрыва пиротехники уничтожили 502 артснаряда.
Фото: в Николаевской области взорвали 500 снарядов (dsns.gov.ua)