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Возле курортного поселка в Одесской области в море нашли затонувшее судно со снарядами

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Вторник 15 июня 2021 14:00
Возле курортного поселка в Одесской области в море нашли затонувшее судно со снарядами Фото: в Одесской области нашли судно со снарядами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В акватории Черного моря возле курортного поселка Лебедевка (Одесская область) продолжаются работы по изъятию взрывоопасных предметов. их нашли на затонувшем морском судне времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

За период с 7 июня водолазы-саперы ГСЧС обследовали 18 тысяч квадратных метров дна и изъяли:

  • 49 артснарядов калибра 75 мм;
  • 5700 единиц взрывателей;
  • 12350 единиц других взрывоопасных предметов.

Специальные работы продолжаются ежедневно с применением плавсредства, водолазного снаряжения и специальных технических приборов. Спасатели пытаются гарантировать безопасность граждан в местах курортного отдыха.

Фото: метро события (facebook.com/DSNSODE)

Ранее сообщалось, что пиротехники на Черкасщине нашли более 200 снарядов времен Второй мировой войны. Опасную находку обнаружили в Звенигородском районе.

РБК-Украина писало, что в столичном Гидропарке во время водолазных работ спасатели достали из реки Днепр противотанковую мину.

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