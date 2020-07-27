В Николаевской области произошло ДТП во время ремонта дороги, есть жертва

В Николаевской области сегодня, 27 июля, произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя грузовиками во время дорожных ремонтных работ. В результате аварии один человек погиб, еще трое получили незначительные повреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла около 12:00 на автодороге Н-24 "Николаев-Благовещенское" вблизи Новой Одессы.

"Во время проведения ремонтных работ дорожного покрытия в автомобиль дорожной службы МАЗ въехал проезжающий мимо грузовик MAN с полуприцепом. На момент ДТП в кабине МАЗ находился 1 водитель, еще 2 человека работали на дороге. В дальнейшем автомобиль MAN изменил траекторию движения и съехал в кювет, водитель от полученных травм погиб на месте", - сообщили в ГСЧС.

По словам спасателей, водитель МАЗ и двое коммунальщиков получили незначительные травмы и отказались от госпитализации.

Ранее РБК-Украина писало, что в Харькове четверо коммунальщиков погибли во время ремонтных работ.

Также сообщалось, что вблизи Борисполя произошло ДТП с участием легковушки и микроавтобуса, один человек погиб.