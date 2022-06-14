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В Николаевской области произошел воздушный бой украинских Ми-8 и российского истребителя

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Киев, Вторник 14 июня 2022 05:10
В Николаевской области произошел воздушный бой украинских Ми-8 и российского истребителя Произошел воздушный бой украинских Ми-8 и российского истребителя (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

В районе Снигиревки Николаевской области 13 мая произошел воздушный бой пары украинских вертолетов Ми-8 и российского истребителя Су-35.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОК "Юг".

Пилотом самолета была выпущена рэкета "воздух-воздух" по украинским машинам. Но опытным пилотам вертолетов украинских ВВС удалось увернуться. Противник, экономя ракеты, ретировался.

В тот же день с воздуха противник совершил вертолеты атаки парами Ми-8 по позициям ВСУ в Николаевской и Херсонской областях.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинские военные продолжают удерживать стратегическую инициативу в боях против российских солдат. По его словам, одними из главных целей Украины являются деоккупация всех захваченных населенных пунктов и восстановление разрушенных регионов.

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