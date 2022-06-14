У Миколаївській області стався повітряний бій українських Мі-8 і російського винищувача

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОК "Південь".

Того ж дня з повітря противник здійснив вертольоти атаки парами Мі-8 по позиціях ЗСУ в Миколаївській і Херсонській областях.

Пілотом літака була випущена рекета" повітря-повітря " по українським машинам. Але досвідченим пілотам вертольотів українських ВПС вдалося ухилитися. Противник, економлячи ракети, ретирувався.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що українські військові продовжують утримувати стратегічну ініціативу в боях проти російських солдатів. За його словами, одними з головних цілей України є деокупація всіх захоплених населених пунктів і відновлення зруйнованих регіонів.

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