ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Николаевской области подозревают коронавирус у 12 человек

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 10:10
В Николаевской области подозревают коронавирус у 12 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Николаевской области не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом

В Николаевской области проверяют на коронавирус 12 человек. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

Вместе с тем, по состоянию на 23 марта, в Николаевской области не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.

Всего было направлено 25 образцов на обследования. Результаты лабораторных исследований на СOVID-19 у 13 человек негативные.

Напомним, в Украине растет количество подозрений на коронавирус Covid-19, уже 705. Отметим, 73 случаев заражения Covid-19, три смерти от вируса и одно выздоровление.

Также глава Минздрва Илья Емец заявил, что в Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом, который заключается в противостоянии Covid-19 не только предупредительными мерами, но и непосредственно лечением болезни.

Отметим, президент Владимир Зеленский провел совещание с председателями областных государственных администраций и мэрами городов относительно предотвращения распространения коронавируса.

В Минздраве назвали следующий этап борьбы с Covid-19 в Украине Военнослужащие в Киеве обеспечены пропусками на транспорт, - Минобороны
Новости Украины КоронавирусНиколаевская область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь