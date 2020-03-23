У Миколаївській області підозрюють коронавірус у 12 людей

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В Миколаївській області не виявлено жодного випадку захворювання на коронавірус

У Миколаївській області перевіряють на коронавірус 12 людей. Про це повідомляє прес-служба Миколаївської ОДА.

Разом з тим, станом на 23 березня, в Миколаївській області не виявлено жодного випадку захворювання на коронавірус.

Всього було направлено 25 зразків на обстеження. Результати лабораторних досліджень на СOVID-19 у 13 осіб негативні.

Нагадаємо, в Україні зростає кількість підозр на коронавірус Covid-19, вже 705. Зазначимо, 73 випадків зараження Covid-19, три смерті від вірусу та одне виздоровлення.

Також голова МОЗ Ілля Ємець заявив, що в Україні починається другий етап боротьби з коронавірусом, який полягає у протистоянні Covid-19 не лише попереджувальними заходами, а й безпосередньо лікуванням хвороби.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський провів нараду з головами обласних державних адміністрацій та міськими головами щодо запобігання поширенню коронавірусу.