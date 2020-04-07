В Николаевской области с подозрением на коронавирус госпитализировали девять человек

В Николаевской области с подозрением на коронавирус были госпитализированы девять человек. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Александр Стадник, передает пресс-служба Офиса президента.

При этом сообщается, что ни один тест на COVID-19 не показал положительный результат.

"Глава Николаевской ОГА сообщил, что сейчас в областной инфекционной больнице находится девять пациентов с подозрением на коронавирус. Но пока ни один тест не показал положительного результата", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что было принято решение направить проверку из Минздрава.

"Участники совещания решили направить в Николаевскую область проверку из Министерства здравоохранения, чтобы убедиться в правильности проведения тестов", - говорится в сообщении.

Напомним, Минздрав изучит феномен Николаевской области, где не зафиксировано ни одного случая коронавируса. Случаи подозрений зарегистрированы во всех регионах Украины, в то же время ни одного случая не зарегистрировано в Николаевской области.

Отметим, что по состоянию на утро 7 апреля лабораторно подтверждено 1462 случаев заражения коронавирусом. За сутки было зафиксировано 143 новых случая.