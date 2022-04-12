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В Николаевской области оккупанты под видом гражданских атаковали позиции ВСУ

Фото: российский военный (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

В Николаевской области оккупанты переоделись в гражданское и выдавая себя за заблудившихся эвакуированных местных жителей попытались напасть на украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Оперативного командования "Юг".

"Переодетые оккупанты на 3 гражданских автомобилях пытались выдать себя за группу эвакуированных заблудившихся местных жителей. Подъехав под таким прикрытием к нашим позициям, оккупанты попытались атаковать, но получили достойный отпор. Потеряв 5 своих, оккупанты быстро скрылись с поля боя", - говорится в сообщении.

Кроме того, в командовании также отметили, что из-за ухудшения погодных условий - штормовой ветер и дожди - противник не может применять беспилотники для разведки и корректировки огнем.

Напомним, украинские военные уничтожили полевой склад боеприпасов оккупантов в Луганской области.

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Война России против УкраиныНиколаевская область