В Николаевской области оккупанты под видом гражданских атаковали позиции ВСУ

В Николаевской области оккупанты переоделись в гражданское и выдавая себя за заблудившихся эвакуированных местных жителей попытались напасть на украинских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Оперативного командования "Юг".
"Переодетые оккупанты на 3 гражданских автомобилях пытались выдать себя за группу эвакуированных заблудившихся местных жителей. Подъехав под таким прикрытием к нашим позициям, оккупанты попытались атаковать, но получили достойный отпор. Потеряв 5 своих, оккупанты быстро скрылись с поля боя", - говорится в сообщении.
Кроме того, в командовании также отметили, что из-за ухудшения погодных условий - штормовой ветер и дожди - противник не может применять беспилотники для разведки и корректировки огнем.
Напомним, украинские военные уничтожили полевой склад боеприпасов оккупантов в Луганской области.
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