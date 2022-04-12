У Миколаївській області окупанти під виглядом цивільних атакували позиції ЗСУ

У Миколаївській області окупанти переодяглися в цивільне і видаючи себе за заблукалих евакуйованих місцевих жителів спробували напасти на українських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Оперативного командування "Південь".
"Переодягнені окупанти на 3 цивільних автомобілях намагалися видати себе за групу евакуйованих заблукалих місцевих жителів. Під'їхавши під таким прикриттям до наших позицій, окупанти спробували атакувати, але отримали гідну відсіч. Втративши 5 своїх, окупанти швидко зникли з поля бою", - йдеться в повідомленні.
Крім того, у командуванні також зазначили, що через погіршення погодних умов - штормовий вітер та дощі - противник не може застосовувати безпілотники для розвідки та коригування вогнем.
Нагадаємо, українські військові знищили польовий склад боєприпасів окупантів у Луганській області.
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