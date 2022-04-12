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У Миколаївській області окупанти під виглядом цивільних атакували позиції ЗСУ

Фото: російський військовий (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

У Миколаївській області окупанти переодяглися в цивільне і видаючи себе за заблукалих евакуйованих місцевих жителів спробували напасти на українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Оперативного командування "Південь".

"Переодягнені окупанти на 3 цивільних автомобілях намагалися видати себе за групу евакуйованих заблукалих місцевих жителів. Під'їхавши під таким прикриттям до наших позицій, окупанти спробували атакувати, але отримали гідну відсіч. Втративши 5 своїх, окупанти швидко зникли з поля бою", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у командуванні також зазначили, що через погіршення погодних умов - штормовий вітер та дощі - противник не може застосовувати безпілотники для розвідки та коригування вогнем.

Нагадаємо, українські військові знищили польовий склад боєприпасів окупантів у Луганській області.

Ми також писали про те, що вимушених переселенців забезпечать новими квартирами через три місяці.

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Війна Росії проти УкраїниМиколаївська область