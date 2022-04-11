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Украинские военные уничтожили полевой склад боеприпасов оккупантов в Луганской области

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Луганская область , Понедельник 11 апреля 2022 18:12
Украинские военные уничтожили полевой склад боеприпасов оккупантов в Луганской области ВСУ уничтожили полевой склад боеприпасов оккупантов (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Вооруженные силы Украины нанесли российским оккупантам новые потери. В частности, пострадал склад боеприпасов россиян в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 57 отдельную мотопехотную бригаду имени кошевого атамана Кости Гордиенка.

Сообщается, что артиллеристы ВСУ попали в склад боеприпасов оккупантов в Луганской области.

"В ночь с 10 на 11 апреля, на Луганском направлении, артиллерия 57 отдельной мотопехотной бригады уничтожила вражеский полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что ВСУ сбили российский самолет в Луганской области.

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