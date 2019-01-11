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В Николаевской области из-за непогоды ограничено движение грузовиков

Новости » Инфраструктура    11.01.2019 - 11:37
В Николаевской области из-за непогоды ограничено движение грузовиков
Иллюстративное фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Движение грузовиков ограничено на трассе Н-24

В Николаевской области из-за непогоды ограничено движение грузовиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы "Укравтодора".

Как отмечается, до 12:00 будет ограничено движение для тяжеловесных и маршрутных транспортных средств на а/д Н-24.

"В связи с ухудшением погодных условий (снег с дождем, порывистый ветер, гололед), с целью недопущения заторов в движении и обеспечения оперативной расчистки дорог от снега и снежных заносов, с 10:00 до 12:00 ограничено движение для большегрузных и маршрутных транспортных средств на а/д Н-24 Благовещенское - Николаев, км 146+000 - км 225+844 (от г. Вознесенск - до границы г. Николаев)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что по состоянию на 10 час осадки в виде небольшого снега наблюдаются в Луганской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, в виде мокрого снега с дождем - в Одесской области и в виде дождя - в Запорожской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областях.

"За сутки подразделениями ГСЧС оказана помощь в буксировке 89 транспортных средств, в которых находилось 145 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за непогоды в Запорожской области ограничено движение для грузовиков.

Как писало РБК-Украина, в Киеве сегодня, 11 января, без существенных осадков, на дорогах гололедица.

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