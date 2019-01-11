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"Укравтодор" рассказал о ситуации на дорогах страны

Новости » Общество    11.01.2019 - 09:40
"Укравтодор" рассказал о ситуации на дорогах страны
Иллюстративное фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

В Запорожской области ограничено движение для грузовиков

В "Укравтодоре" сообщили о состоянии  автомобильных дорог в Украине по состоянии на утро 11 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По состоянию на 6:00 часов местами небольшой снег в Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Сумской, Харьковской и Черновицкой областях. Толщина снежного покрова в сутки в указанных областях достигает от 1 до 12 см.

Службой автомобильных дорог в Запорожской области принято решение о введении временных ограничения движения для тяжеловесных и маршрутных транспортных средств с 20:00 часов 10 января на следующих участках а / д государственного значения:

Т-08-19 Бильмак - / М-14 / км 0 + 000 - км 51 + 015, в Бильмацком и Бердянском районах (участок города Бильмак - а/д М-14);

М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, км 574 + 086 - км 604 + 086, в Бердянском районе (участок села Осипенко - предел Донецкой области);

Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье (через город Кременчуг), км 604 + 223 - км 667 + 089, в Пологовском Бильмацькому, Розовском районах.

По состоянию на 5:00 часов 11 января завершаются работы по восстановлению проезда на вышеупомянутых участках Запорожской области.

Проезд на дорогах государственного значения, кроме вышеуказанных участков в Запорожской области, обеспечен.

Напомним, в Запорожской области, по состоянию на 21:00 10 января, частично ограничено движение большегрузного транспорта из-за непогоды.

 

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