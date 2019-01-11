В Киеве сегодня ожидается гололедица

Иллюстративное фото (УНИАН)

В столице 11 января без существенных осадков

В Киеве сегодня, 11 января, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Также,согласно информации Укргидрометцентра, сегодня будет облачно, ветер северный, 5-10 м/с, температура днем от -7 до -9.

РБК-Украина писало, что в Украине 11 января ожидается ухудшение погодных условий в некоторых областях.

"В центральных и восточных областях мокрый снег и дождь, местами гололед, в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях местами значительный мокрый снег, метели (прирост снежного покрова 10-15 см). В южных областях осадки преимущественно в виде дождя", - отметили синоптики.

Как писал Styler, 11 января в Украине метеорологические условия будут на любой вкус.

По словам синоптика Натальи Диденко, ожидается мороз, ожидается тепло, снегопады, дожди, метели, гололед, плотные облака и холодное зимнее солнце.