Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Рух вантажівок обмежено на трасі Н-24

У Миколаївській області через негоду обмежено рух вантажівок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби "Укравтодору".

Як зазначається, до 12:00 буде обмежено рух для великовагових та маршрутних транспортних засобів на а/д Н-24.

"У зв’язку з погіршенням погодних умов (сніг з дощем, поривчасий вітер, ожеледь), з метою недопущення заторів у русі і забезпечення оперативного розчищення доріг від снігу та снігових заметів, з 10:00 до 12:00 обмежено рух для великовагових та маршрутних транспортних засобів на а/д Н-24 Благовіщенське - Миколаїв, км 146+000 - км 225+844 (від м. Вознесенськ - до межі м. Миколаїв)", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Держслужбі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що станом на 10 годину опади у вигляді невеликого снігу спостерігаються у Луганській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях, у вигляді мокрого снігу з дощем - у Одеській області та у вигляді дощу - у Запорізькій, Донецькій, Миколаївській та Херсонській областях.

"За добу підрозділами ДСНС надано допомогу у буксируванні 89 транспортних засобів, в яких перебувало 145 осіб", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через негоду у Запорізькій області обмежено рух для вантажівок.

Як писало РБК-Україна, у Києві сьогодні, 11 січня, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця.