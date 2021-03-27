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В Николаевской области грузовик столкнулся с такси, три человека погибли

Автор: Игорь Литвиненко

В Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и такси. В результате аварии три человека погибли.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

ДТП между грузовиком Renault Magnum и автомобилем Opel Vectra произошло в субботу, 27 марта, около 11:30 на 140 км автодороги Одесса - Вознесенск - Новый Буг в Вознесенском районе.

"В результате столкновения транспортных средств 36-водитель такси и двое его пассажиров погибли на месте происшествия. 61-летний водитель грузового автомобиля не пострадал", - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено дело по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц".

Напомним, дням в Луцке восемь человек пострадали в результате аварии между грузовиком и маршрутным автобусом.

Также РБК-Украина писало, что в Николаевской области недавно случилось еще одно смертельное ДТП, в котором погибли двое несовершеннолетних и еще два человека пострадали.

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