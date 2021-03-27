RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Миколаївській області вантажівка зіткнулася з таксі, три людини загинули

Автор: Ігор Литвиненко

В Миколаївській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та таксі. У результаті аварії три людини загинули.

Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.

ДТП між вантажівкою Renault Magnum і автомобілем Opel Vectra відбулося у суботу, 27 березня, близько 11:30 на 140 км автодороги Одеса - Вознесенськ - Новий Буг у Вознесенському районі.

"В результаті зіткнення транспортних засобів 36-водій таксі і двоє його пасажирів загинули на місці пригоди. 61-річний водій вантажного автомобіля не постраждав", - повідомили в поліції.

За даним фактом порушено справу за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб".

Нагадаємо, днями в Луцьку вісім людей постраждали в результаті аварії між вантажівкою і маршрутним автобусом.

Також РБК-Україна писало, що в Миколаївській області нещодавно сталося ще одне смертельне ДТП, в якому загинули двоє неповнолітніх і ще дві людини постраждали.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДТПМиколаєвська областьгрузовиктакси
Читайте також
Кількість жертв ДТП з українцями у Польщі зросла
В Житомирській області в ДТП загинули троє людей
Прогноз погоди