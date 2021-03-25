В Луцке столкнулись грузовик и маршрутка, пострадали восемь человек
Сегодня, 25 марта, в Луцке в результате столкновения грузовика и маршрутного автобуса пострадали восемь человек. Причина дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в настоящее время неизвестна.
Как сообщается, авария произошла днем вблизи моста на улице Киверцевской. Тогда от удара с грузовиком в маршрутке разбилось лобовое стекло. Также известно, что грузовик получил значительные механические повреждения. По дороге рассыпался песок, которым был нагружен автомобиль.
ДТП на вул.Ківерцівській
ДТП за участі маршрутки та вантажного автомобіля! Сьогодні о 12:08 год на камерах відеоспостереження "Центру безпеки міста Луцьк" на вул. Ківерцівська, було зафіксовано дорожньо транспортну пригоду за участі маршрутки та вантажного автомобіля. Водій маршрутки #107 не пересвідчився у безпечності свого маневру, а саме не пропустив автомобіль ЗИЛ д.н.з. ВК3146ВА, що рухався прямо по головній дорозі, що призвело до зіткнення. На місце події одразу прибуло декілька екіпажів поліції та екстрена швидка допомога. Оскільки є постраждалі. Відомо, що ушпиталити 7 осіб. Шановні водії, неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху та безпечної швидкості.Posted by Департамент Муніципальної Варти Луцької міської ради on Thursday, March 25, 2021
По словам руководителя Волынского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимира Шмаль, в результате ДТП восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Семерых из них госпитализировали.
Фото: ДТП в Луцке (volynnews.com)
Напомним, ранее в Николаевской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии погибли двое несовершеннолетних и еще двое людей пострадали.
Кроме того, во Львове произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В результате аварии погиб 11-летний мальчик.
Ранее РБК-Украина писало, что в Донецкой области в результате аварии два человека погибли и еще трое пострадали.