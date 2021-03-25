В Луцке столкнулись грузовик и маршрутка, пострадали восемь человек

Сегодня, 25 марта, в Луцке в результате столкновения грузовика и маршрутного автобуса пострадали восемь человек. Причина дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в настоящее время неизвестна.

Как сообщается, авария произошла днем вблизи моста на улице Киверцевской. Тогда от удара с грузовиком в маршрутке разбилось лобовое стекло. Также известно, что грузовик получил значительные механические повреждения. По дороге рассыпался песок, которым был нагружен автомобиль. ДТП на вул.Ківерцівській ДТП за участі маршрутки та вантажного автомобіля! Сьогодні о 12:08 год на камерах відеоспостереження "Центру безпеки міста Луцьк" на вул. Ківерцівська, було зафіксовано дорожньо транспортну пригоду за участі маршрутки та вантажного автомобіля. Водій маршрутки #107 не пересвідчився у безпечності свого маневру, а саме не пропустив автомобіль ЗИЛ д.н.з. ВК3146ВА, що рухався прямо по головній дорозі, що призвело до зіткнення. На місце події одразу прибуло декілька екіпажів поліції та екстрена швидка допомога. Оскільки є постраждалі. Відомо, що ушпиталити 7 осіб. Шановні водії, неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху та безпечної швидкості. Posted by Департамент Муніципальної Варти Луцької міської ради on Thursday, March 25, 2021 По словам руководителя Волынского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимира Шмаль, в результате ДТП восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Семерых из них госпитализировали. Фото: ДТП в Луцке (volynnews.com)