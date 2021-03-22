В Николаевской области столкнулись два авто, есть погибшие и пострадавшие
В Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии погибли двое несовершеннолетних и еще двое людей пострадали.
Как сообщается, столкновение автомобилей Opel Astra и Opel Zafira произошло сегодня около 16:15 на автодороге Р-75 "Тимково-Балта-Первомайск-Доманевка-Александровка".
Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 16-летние водитель и пассажир Opel Astra. Кроме того, телесные повреждения получили 40-летний водитель второй легковушки и его 41-летний пассажир. Их госпитализировали.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
Фото: ДТП в Николаевской области (mk.npu.gov.ua)
Напомним, сегодня в Житомирской области, в городе Коростышев в результате аварии погибли трое людей.
Кроме того, во Львове произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В результате аварии погиб 11-летний мальчик.
Ранее РБК-Украина писало, что в Донецкой области в результате аварии два человека погибли и еще трое пострадали.