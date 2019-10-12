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В Николаевской области в ДТП пострадал ребенок

Новости » Происшествия    12.10.2019 - 18:43
В Николаевской области в ДТП пострадал ребенок
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате ДТП пострадали 3 человека

В Николаевской области на автодороге Кировоград-Платоново в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 11-летний ребенок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным правоохранителей, в субботу, 12 октября, около 9 часов утра в Первомайском районе произошло столкновение автомобилей Mercedes Benz и Toyota Land Cruiser.

В результате столкновения пострадали оба водителя автомобилей, а также 11-летняя девочка, пассажир Mercedes. Все пострадавшие были госпитализированы.

Сейчас полиция устанавливает причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области в результате ДТП, которое совершил сотрудник полиции, один человек погиб и еще двое пострадали. Правоохранитель в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Opel.

Также РБК-Украина писало, что в Закарпатской области микроавтобус Mercedes совершил наезд на пешехода, который шел по краю дороги. В результате ДТП пешеход погиб. По факту инцидента правоохранители открыли уголовное производство. Водителя обвиняют в нарушении правил дорожного движения.

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