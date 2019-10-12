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У Миколаївській області в ДТП постраждала дитина

Новини » Надзвичайні події    12.10.2019 - 18:43
У Миколаївській області в ДТП постраждала дитина
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті ДТП постраждали 3 людини

У Миколаївській області на автодорозі Кіровоград-Платонове в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждала 11-річна дитина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

За даними правоохоронців, у суботу, 12 жовтня, близько 9-ї години ранку у Первомайському районі сталося зіткнення автомобілів Mercedes Benz та Toyota Land Cruiser.

В результаті зіткнення постраждали обоє водіїв автомобілів, а також 11-річна дівчинка, пасажир Mercedes. Всі постраждалі були госпіталізовані.

Наразі поліція встановлює причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вінницькій області в результаті ДТП, яку скоїв співробітник поліції, одна людина загинула та ще двоє постраждали. Правоохоронець у стані алкогольного сп'яніння виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автомобілем Opel.

Також РБК-Україна писало, що у Закарпатській області мікроавтобус Mercedes скоїв наїзд на пішохода, який йшов по краю дороги. В результаті ДТП пішоход загинув. За фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Водія звинувачують в порушенні правил дорожнього руху.

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