ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Винницкой области пьяный полицейский устроил ДТП, есть жертвы

Новости » Происшествия    12.10.2019 - 17:20
В Винницкой области пьяный полицейский устроил ДТП, есть жертвы
Фото: место ДТП (dbr.gov.ua)

В результате ДТП трое пострадавших получили многочисленные травмы

В Винницкой области полицейский, который находился в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником дорожно-транспортного происшествия (ДТП), в результате которого пострадали два человека и один погиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР).

Как сообщается, полицейский совершил выезд на встречную полосу.

"Полицейский в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем автомобиля марки "Skoda Octavia", совершил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем "Audi 80", – говорится в сообщении.

В результате ДТП трое пострадавших получили многочисленные травмы и были госпитализированы. Один из них скончался в больнице.

Виновником аварии оказался сотрудник полиции - водитель сектора логистики и материально-технического обеспечения Святошинского управления полиции в Киеве.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Винницкой области столкнулись грузовой автомобиль DAF, пассажирский автобус Богдан, Mercedes Sprinter, ВАЗ 2101 и микроавтобус OPEL Movano. В результате аварии пострадали четверо пассажиров рейсового автобуса сообщением Винница - Ладыжин.

Кроме того, на трассе Киев-Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и автобуса, один человек погиб. Тело погибшего пришлось доставать из автомобиля с помощью механизированного инструмента.

На Закарпатье микроавтобус насмерть сбил пешехода В центре Киева перевернулась "скорая"
Новости Украины ДТПВинницкая областьГБР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь