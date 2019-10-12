На Закарпатье микроавтобус насмерть сбил пешехода

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство

На Закарпатье водитель Mercedes совершил наезд на пешехода, в результате чего потерпевший скончался по дороге в больницу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу местной полиции.

Как сообщается, в пятницу, 11 октября, около 19:36, на линию "102" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Русская Долина Виноградовского района.

"На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы Виноградовского отделения полиции, выяснили, что 53-летний водитель автомобиля Mercedes 508D, житель Хустщины двигаюсь по ул. Независимости совершил наезд на пешехода, который шел по краю проезжей части в попутном направлении с автомобилем. В результате полученных травм 46 - летний житель села Русская Долина скончался по дороге в больницу", - говорится в сообщении.

Транспортное средство помещено на спецплощадку отделения полиции. Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство, правовая квалификация происшествия - ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего).

"Следователь в ходе расследования дела назначен ряд экспертиз с целью установления причин и обстоятельств аварии. Водителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сегодня будет решаться вопрос относительно сообщения ему подозрения и избрания меры пресечения", - добавили в полиции.

Напомним, в Кривом Роге произошла ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутки. Автомобиль Daewoo Lanos столкнулся с маршруткой, в которой находились пассажиры. В результате ДТП пострадали 10 человек. Очевидцы ДТП сообщили, что на момент аварии в салоне маршрутки находилось около 20 пассажиров, среди них были дети.

Кроме того, вблизи Львова в результате столкновения грузовика с маршруткой пострадали десять человек.