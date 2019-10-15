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В Николаевской области в ДТП погибли 4 человека и шестеро пострадали

Новости » Происшествия    15.10.2019 - 09:10
В Николаевской области в ДТП погибли 4 человека и шестеро пострадали
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Среди погибших есть ребенок

В Николаевской области столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли четыре человека и еще шестеро пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Авария произошла в Арбузинском районе Николаевской области на 103 километре автодороги "Благовещенское-Николаев". Как отмечается, столкнулись "Опель Вектра" и "Москвич - 2141", в результате чего погибли 4 человека (трое - на месте и девочка, от полученных травм скончалась в больнице), еще 6 получили тяжелые травмы, из них двое детей.

В результате столкновения двух автомобилей произошел пожар, который огнеборцы потушили и деблокировали тела двух погибших из другой машины.

"Обстоятельства и причины происшествия выясняют сотрудники полиции", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве в результате столкновения автомобиля скорой помощи с легковым автомобилем Peugeot вечером в воскресенье, 13 октября, погибли водитель скорой и фельдшер, пятеро человек, в том числе трое детей, пострадали.

За несколько дней до этого в Киеве на перекрестке улиц Антоновича и Жилянской произошло дорожно-траспортное происшествие с участием легкового автомобиля Ford и скорой помощи.

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