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У Миколаївській області в ДТП загинули 4 людини і шестеро постраждали

Новини » Надзвичайні події    15.10.2019 - 09:10
У Миколаївській області в ДТП загинули 4 людини і шестеро постраждали
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Серед загиблих є дитина

У Миколаївській області зіткнулись два автомобіля, в результаті чого загинули четверо людей і ще шестеро постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Аварія сталась в Арбузинському районі Миколаївської області, на 103 кілометрі автодороги "Благовіщенське-Миколаїв". Як зазначається, зіткнулись "Опель Вектра" та "Москвич - 2141", внаслідок чого загинуло 4 людей (троє - на місці та дівчинка, від отриманих травм померла в лікарні), ще 6 отримали важкі травми, з них двоє дітей.

В результаті зіткнення двох автомобілей сталась пожежа, яку вогнеборці загасили та деблокували тіла двох загиблих з іншого авто.

"Обставини та причини події з'ясовують співробітники поліції", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Києві в результаті зіткнення автомобіля швидкої допомоги з легковим автомобілем Peugeot ввечері в неділю, 13 жовтня, загинули водій швидкої і фельдшер, п'ятеро осіб, в тому числі троє дітей, постраждали.

За кілька днів до цього в Києві на перехресті вулиць Антоновича та Жилянській сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля Ford і швидкої допомоги.

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